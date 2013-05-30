В премьера Австралии бросили сэндвич
07:51, 30 мая 2013Курьёзы
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Cэндвич пролетел в непосредственной близи от левой руки премьер-министра/
Джулия Гиллард/ Фото из Википедии
Неизвестный запустил сэндвичем с салями в премьер-министра Австралии Джулию Гиллард во время ее визита в одну из средних школ Канберры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
Инцидент произошел в четверг утром, когда Гиллард прибыла в столичную школу Lyneham и приветствовала учащихся. Как видно на появившихся в интернете фотоснимках, сэндвич пролетел в непосредственной близи от левой руки премьер-министра и упал на пол прямо перед ней.
"Наверное, они подумали, что я голодная", - невозмутимо пошутила политик.
Неизвестный бросил сэндвич в премьера Австралии/ Фото с сайта news.com.au
Это уже второй за месяц сэндвич, который бросили в главу австралийского правительства. Первый случай произошел 8 мая, также во время посещения одной из школ.
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