СМИ: Экс-президента Египта арестовали на 15 суток (видео)

Против него, по данным спутникового канал Sky News Arabia, проводится расследование сразу по нескольким обвинениям, включая побег из тюрьмы, государственную измену, экономические преступления, передает Росбалт.

Мурси ранее был взят военными под домашний арест. Экс-президенту и другим чиновникам был запрещен выезд за границу, их счета в национальных и иностранных банках также были заморожены.

Между тем семья свергнутого президента собирается обратиться в местные инстанции и международный суд с иском против главы оборонного ведомства Абделя Фаттаха ас-Сисси. По мнению близких Мурси, военные его похитили. Сын Мурси Усама заявил, что местонахождение свергнутого президента до сих пор неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 3 июля армия Египта отстранила от власти президента Мохаммеда Мурси. Исполнять обязаности главы государства было поручено главе Конституционного суда Адли Мансуру.

По всей стране вспыхнули столкновения сторонников и противников такого решения. В результате противостояния сторонников и противников «Братьев-мусульман» в Египте после свержения Мурси уже погибли около 200 человек.