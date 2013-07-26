Верховный суд Мордовии отказал Толоконниковой из Pussy Riot в УДО

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Толоконниковой на решение Зубово-Полянского суда республики об отказе в УДО, пишет РИА Новости со ссылкой на РАПСИ.

Адвокат Ирина Хрунова на заседании заявила, что ее подзащитная "ведет себя в колонии более чем идеально". "Личность Толоконниковой, ее судебные процессы - все это привлекает внимание общественности. Для колонии она является некоторой проблемой, шлейф известности дела тянется до сих пор, колония не знает, что с ней делать", - отметила адвокат.

По ее мнению, администрация колонии выискивает любой предлог для взыскания. "Что обычно происходит в колониях - воровство, вещи берутся сильными у слабых, драки, поножовщина, нецензурная брань в адрес администрации. По сравнению с этим те нарушения, которые вменяются в вину Толоконниковой, выглядят просто смешно", - сказала Хрунова. Она напомнила, что в ходе рассмотрения ходатайства об УДО заключенную упрекали, что она в колонии не ходит в клуб, библиотеку, не участвует в конкурсе. "Как только она вышла в клуб, чтобы выбрать себе песню, ее подловили и объявили взыскание", - добавила адвокат.

"Время, проведенное в колонии, ничего не дало моему исправлению, поэтому я не вижу никакой целесообразности в дальнейшем содержании под стражей", - сказала Толоконникова. Она добавила, что будет рада, если "выйдет по звонку" и ей не добавят дополнительный срок по какому-либо новому уголовному делу.