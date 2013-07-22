МИД: Британия предоставила переводчика подозреваемому в терактах украинцу

16:51, 22 июля 2013
Мир
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Британская сторона предоставила адвоката, переводчика и возможности пользоваться медицинским обслуживанием гражданину Украины, задержанному по подозрению в причастности к совершению терактов и убийства.

Мечеть в Британии

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД со ссылкой на Посольство Украины в Великобритании.

В МИД напомнили, что 18 июля полицией Вест-Мидленда (Бирмингем, Великобритания) были задержаны двое гражданин Украины по подозрению в причастности к совершению на территории Соединенного Королевства терактов и убийства. Один из задержанных граждан Украины был впоследствии освобожден без выдвижения каких-либо обвинений. Расследование относительно причастности к инкриминируемым преступлениям другого подозреваемого продолжается. При этом британской стороной обеспечено соблюдение его прав.

Посольство Украины поддерживает контакт с представителями британских правоохранительных органов.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Великобритании и МИД Украины.

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