МИД: Британия предоставила переводчика подозреваемому в терактах украинцу

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД со ссылкой на Посольство Украины в Великобритании.

В МИД напомнили, что 18 июля полицией Вест-Мидленда (Бирмингем, Великобритания) были задержаны двое гражданин Украины по подозрению в причастности к совершению на территории Соединенного Королевства терактов и убийства. Один из задержанных граждан Украины был впоследствии освобожден без выдвижения каких-либо обвинений. Расследование относительно причастности к инкриминируемым преступлениям другого подозреваемого продолжается. При этом британской стороной обеспечено соблюдение его прав.

Посольство Украины поддерживает контакт с представителями британских правоохранительных органов.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Великобритании и МИД Украины.