США требуют выдать Сноудена

Об этом сообщают представители Wikileaks в микроблоге организации в сети Twitter.

В начале июля представители Wikileaks сообщили о том, что МИД Исландии получил запрос об экстрадиции Сноудена на тот случай, если он появится на территории этой страны. Запрос был передан на рассмотрение МВД страны.

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Сноуден передал СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Сноуден бежал из США в Гонконг, 23 июня прибыл в Москву и уже четвертую неделю находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", которую не может покинуть, поскольку его американский паспорт аннулирован.

Ранее стало известно, что Федеральная миграционная служба РФ получила запрос экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о получении временного убежища в России, и рассмотрит ходатайство в установленные законом сроки, передает РИА Новости.