СМИ: У Сноудена есть фотокопии схем работы американских спецслужб

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление журналиста The Guardian Гленна Гринуолда, близкого к Сноудену.

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По словам Гринуолда, Сноуден обладает фотокопиями «очень важных» документов, подробно описывающих структуру и методы работы американских спецслужб. Эти фотокопии, добавил журналист, Сноуден сделал, чтобы иметь на руках доказательства тех сведений, которые он распространяет, сообщает Lenta.ru.

Гринуолд отметил, что сам Сноуден не хочет публиковать эти документы, так как «любой, кто их увидит, сможет проникнуть в систему слежения АНБ или даже воспроизвести ее». При этом журналист выразил мнение, что фотокопии находящиеся у Сноудена не несут угрозы для безопасности американцев, а могут повредить только властям США.

Эдвард Сноуден, с 23 июня находящийся в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево», планирует получить политическое убежище в Латинской Америке. 12 июля Сноуден встретился с правозащитниками и рядом журналистов и сообщил, что пока не может улететь из Москвы, так как «некоторые страны Западной Европы и Соединенные штаты Америки продемонстрировали желание действовать вне закона».