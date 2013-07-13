ДТП в новой Москве: число погибших достигло 18

Об этом сообщил РИА Новости и.о. руководителя Департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

"В настоящий момент уже около 55 человек пострадало. К сожалению, из них на данный момент 18 человек погибших", - сказал он.

Голухов добавил, что три человека погибли после того, как были доставлены в городскую больницу в Подольске. При этом собеседник агентства отметил, что все пострадавшие доставляются в ведущие медицинские клиники Москвы: НИИ им. Склифосовского, в Боткинскую больницу, а также в городские больницы №7, 64, 36, 12, Первую градскую больницу.

"Все условия для лечения пострадавших обеспечены, все медикаменты имеются", - сказал он.

По его словам, в основном все пострадавшие имеют политравмы: черепно-мозговые, переломы.

"Это связано с тем, что грузовик с щебенкой снес автобус и щебенка посыпалась на автобус", - сказал Голухов.

Как сообщалось, сегодня днем на территории новой Москвы рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Курилово, столкнулся с грузовиком, который перевозил щебень. Ранее сообщалось о 14 погибших и 43 пострадавших.