ДТП в новой Москве: число погибших достигло 18

16:35, 13 июля 2013
Мир
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Число погибших в ДТП на территории новой Москвы достигло 18 человек.

ДТП, новая Москва

Об этом сообщил РИА Новости и.о. руководителя Департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

"В настоящий момент уже около 55 человек пострадало. К сожалению, из них на данный момент 18 человек погибших", - сказал он.

Голухов добавил, что три человека погибли после того, как были доставлены в городскую больницу в Подольске. При этом собеседник агентства отметил, что все пострадавшие доставляются в ведущие медицинские клиники Москвы: НИИ им. Склифосовского, в Боткинскую больницу, а также в городские больницы №7, 64, 36, 12, Первую градскую больницу.

"Все условия для лечения пострадавших обеспечены, все медикаменты имеются", - сказал он.

По его словам, в основном все пострадавшие имеют политравмы: черепно-мозговые, переломы.

"Это связано с тем, что грузовик с щебенкой снес автобус и щебенка посыпалась на автобус", - сказал Голухов.

Как сообщалось, сегодня днем на территории новой Москвы рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Курилово, столкнулся с грузовиком, который перевозил щебень. Ранее сообщалось о 14 погибших и 43 пострадавших.

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