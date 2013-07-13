В Москве в столкновении автобуса с КамАЗом погибло 14 человек (фото)

Число пострадавших в ДТП в новой Москве составляет 43 человека, 14 человек погибли, сообщил РИА Новости в субботу и.о. руководителя столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов.

"В ДТП пострадали 43 человека, из них трое детей. Число погибших составляет 14 человек, из них один ребенок", - сказал Голухов.

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Он добавил, что все пострадавшие отправлены в больницы с травмами разной степени тяжести. По словам Голухова, пострадавшие распределены по московским больницам №64, 7, 36, 12, детская городская больница №9, НИИ хирургии имени Рошаля (больница №20), также трое пострадавших доставлены в НИИ имени Склифосовского. "В местные больницы доставляются только пострадавшие, чьи травмы не угрожают жизни", - отметил он.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, попавший в ДТП автобус был "набит битком". "У местных жителей это очень популярный маршрут, поэтому народу в автобусе-гармошке было очень много. От сильного удара его разорвало на две части", - сказал он.

Авария произошла в Новомосковском и Троицком АО в районе Щаповского поселения (село Ознобишино). Село расположено на автодороге "Подольск - А101"примерно в 8 километрах к юго-западу от центра Подольска.

Примечание УНИАН. Новая Москва - территории, присоединенные к столице РФ с 1 июля 2012 года.