СМИ: Бывший директор Фукусимы-1 скончался от рака

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей компании-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО).

О причинах смерти Ёсиды не сообщается. В то же время известно, что с 2011 года он страдал раком пищевода и перенес несколько операций.

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После аварии на "Фукусиме-1", произошедшей 11 марта 2011 года, Масао Ёсида в течение более шести месяцев руководил ликвидационными работами на станции, практически не покидая ее территории. Как впоследствии показало расследование, его действия позволили уменьшить масштабы катастрофы. В частности, в один из первых дней после аварии Ёсида нарушил прямое указание со стороны руководства ТЭПКО и продолжил закачивание охлаждающей морской воды в один из реакторов станции.

В декабре 2011 года Ёсида покинул пост директора "Фукусимы-1" из-за тяжелой болезни, которая, как неоднократно подчеркивали врачи, не была вызвана радиоактивным облучением.