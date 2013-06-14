В Европе работают 132 атомных реактора

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в проекте Директивы относительно усиления ядерной безопасности, одобренном в четверг Комиссией.

«Странам-членам решать, хотят они производить ядерную энергию или нет. Фактом остается то, что на сегодняшний день в Европе работают 132 атомных реакторы. Наша задача в Комиссии - обеспечить, чтобы вопросом безопасности был предоставлен приоритет на каждом из них”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

Согласно проекту Директивы, страны-члены также должны сделать все возможное для того, чтобы исключить возможность утечки радиации в случаях аварий и, по меньшей мере, один раз в 10 лет проводить национальные осмотры соблюдения безопасности на АЭС, особенно при одобрении решений о продлении сроков работы атомных блоков.

Проект Директивы также предусматривает, что любые новые реакторы, которые будут устанавливаться в Европе, должны быть выполнены таким способом, чтобы в случае аварий они могли быть локализованы в самом реакторе.

Проект Директивы также предусматривает разработку отдельных планов на случай чрезвычайных ситуаций для каждого из реакторов, усиление прозрачности при информировании общественности о несчастных случаях, а также усиление независимости национальных регуляторов в сфере атомной энергетики.

Как сообщал УНИАН, после аварии на АЭС “Фукусима-1” в Японии Еврокомиссия решила провести стресс-тесты АЭС Европы на их соответствие возможным угрозам.

Оценка проводилась в три этапа, на первом этапе свои доклады представили компании - производители электроэнергии на АЭС, на втором – были подготовлены доклады национальных регуляторов в сфере ядерной безопасности, на третьем – прошла независимая проверка национальных докладов экспертами Европейской группы регуляторов ядерной безопасности и Еврокомиссии.