США по-прежнему настаивают на выдаче им Сноудена

"Мы ясно дали знать, что он обвиняемый. Консультации по соответствующим каналам проведены, в том числе с российскими властями. Хотя мы и не имеем соглашения об экстрадиции с Россией, у нее есть все основания выдать Сноудена в США", - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает РИА Новости.

Власти РФ ранее заявили, что американец прибыл в "Шереметьево"как транзитный пассажир и российскую границу не пересекал. Президент РФ Владимир Путин, кроме того, заявлял, что Россия не собирается выдавать США бывшего агента американских спецслужб Эдварда Сноудена, потому что "Россия никогда никого никуда не выдает".