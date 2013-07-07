Президент Боливии согласился дать Сноудену убежище в знак протеста

Об этом сообщил президент Боливии Эво Моралес в своем заявлении, сделаном в знак протеста против закрытия 4 странами Европы своего воздушного пространства для пролета его самолета, пишет Синьхуа.

Моралес сказал, что, предоставляя Сноудену убежище, боливийская сторона не испытывает страха по поводу угроз со стороны США и европейских стран.

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"Боливия предоставит Сноудену убежище после того, как только получит от него официальное заявление", -- заявил Э. Моралес.

Президент сообщил о том, что имеет представление о том, кто такой Э. Сноуден, лишь благодаря СМИ, при этом США и некоторые страны Европы без всякого на то основания подозревали Э. Моралеса в перевозке бывшего работника ЦРУ на борту собственного президентского самолета.