СМИ: Парк Гези в Стамбуле закрыли через три часа после открытия

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сайт издания Hurriyet Daily News.

Акции протеста начались в Стамбуле в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протесты переросли в волну выступлений против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана. Парк был закрыт для посещений с 15 июня.

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Ранее в понедельник власти города объявили об открытии парка, в который 6 июля пыталась прорваться толпа демонстрантов, после чего полиция применила слезоточивый газ. Парк был открыт сегодня в течение трех часов, после чего полиция вновь вывела из него людей.

Как отмечает издание, ожидается, что сегодня на улицы Стамбула вновь выйдут протестующие.