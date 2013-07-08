Вооруженные силы и религиозные авторитеты призвали египтян к миру

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ.

"Демонстранты на всех площадях могут расходиться, не опасаясь каких-либо преследований", - сказал представитель Вооруженных сил.

В то же время, шейх каирского исламского университета ''Аль-Азхар'' Ахмед ат-Тейиб заявил о намерении уединиться у себя дома до тех пор, пока граждане Египта не прекратят участвовать в столкновениях.

Поводом для такого заявления религиозного деятеля послужили события у здания Республиканской гвардии, жертвами которых стали 42 человека.

''Я вынужден уединиться дома, пока люди не возьмут себя в руки и не прекратится происходящая в стране жестокость'', - сказал религиозный деятель. Он также призвал граждан к общенациональному примирению.

Напомним, минувшей ночью вспыхнули столкновения между сторонниками Мухаммеда Мурси и военными возле здания Республиканской гвардии в Каире, где, предположительно, может находиться отстраненный от власти президент Египта. По данным минздрава страны, в результате столкновений и завязавшейся перестрелки погибли 42 человека. Временный президент Египта Адли Мансур распорядился создать комиссию по расследованию происшедшего.