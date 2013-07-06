В сети появилось письмо с секретным планом воссоединения Приднестровья и Молдовы (фото)

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГБ непризнанной республики.

В письме утверждается, что согласно этому плану ("План внедрения Стратегии реинтеграции страны на период 2012-2014 гг.), якобы созданы условия для перехода города Бендеры и прилегающих сел под юрисдикцию Молдовы. Кроме того, благодаря международным организациям для оптимизации социальной инфраструктуры города и сел выделена дополнительная гуманитарная помощь в сумме 876 тысяч евро.

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Приоритетом названа "поддержка и продвижение инициативы лояльно-демократической группы в так называемом парламентском органе приднестровского региона в отношении избрания глав местных и городских администраций". В письме говорится, что совместно со спецслужбой Молдовы (Служба информации и безопасности) "предпринимаются необходимые меры в отношении блокирования некоторых законодательных инициатив лидера сепаратистского режима в так называемом местном парламентском органе".

В пресс-службе КГБ ПМР уточнили, что будет тщательно проверены не только подлинность письма, но и достоверность всех фактов, изложенных в нем.

Напомним, ранее Украина предлагала свою территорию для переговоров между Молдовой и Приднестровьем.