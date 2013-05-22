МИД заявляет, что Украина не блокировала войска России в Приднестровье

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис, украинская сторона обеспечивает транзит в Приднестровский регион Молдовы автомобильных грузов для российского военного контингента, пишет Радио Свобода.

Порядок транзита в этот регион продукции военного назначения для объединенной группы войск России, осуществляемый через территорию Украины, предусматривает предварительное согласование с Молдовой, отметил Перебейнос.

По его словам, «по информации компетентных органов Украины, фактов отказа гражданину Российской Федерации Валерию Евневичу в пропуске через государственную границу Украины не зафиксировано».

Как известно, сегодня помощник министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Валерий Евневич сделал заявление, что поставки миротворческим подразделениям заблокированы, а его самого не пропустили с территории Украины в Приднестровье.