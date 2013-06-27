Кожара предложил главам Приднестровья и Молдовы встретиться в Украине

21:22, 27 июня 2013
Политика
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Посол Украины в Молдавии Сергей Пирожков в четверг передал лидеру Приднестровья Евгению Шевчуку предложение министра иностранных дел Украины Леонида Кожары о проведении в ближайшее время встречи между президентом ПМР и премьер-министром Молдавии Юрием Лянкэ.

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Украинская сторона выразила готовность организовать такую встречу на территории своего государства, причем глава Приднестровья Шевчук приветствовал эту инициативу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу приднестровского лидера.

"Однако проведение встречи станет возможным лишь в том случае, если Приднестровье и Молдова на уровне политических представителей и экспертов выработают проекты договоренностей по решению ряда вопросов в социально-экономической сфере, и, прежде всего, в области свободы передвижения граждан. В таком случае руководители сторон смогут подписать в рамках встречи соответствующие соглашения", - говорится в сообщении.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему и вооруженного конфликта Кишинев, утратил контроль над левобережными районами, и Приднестровье стало территорией фактически неподконтрольной Кишиневу. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы. Тирасполь добивается международного признания, Молдавия предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.

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