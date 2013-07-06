В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в 12.05 по местному времени (08:05 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 154 километрах к юго-западу от города Сунгайпенух, очаг залегал на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в северо-западной части индонезийского острова Суматра 2 июля произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его жертвами, по последним данным, стали 35 человек, пропавшими без вести числятся восемь. Ранения получили 275 человек, крова лишились 16 тысяч местных жителей. Стихийное бедствие повредило свыше 4,3 тысячи домов.

Справка: Индонезия - самый сейсмически активный регион в мире. Государство является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома). В 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.