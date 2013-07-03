В Индонезии из-за землетрясения погибли более 20 человек

Эпицентр землетрясения располагался в провинции Ачех на севере острова Суматра, его очаг находился на глубине около десяти километров. В результате в центральной части провинции были разрушены или повреждены более полутора тысяч зданий.

Под завалами и оползнями в округах Центральный Ачех и Бенермериах погибли как минимум 22 человека. Еще примерно 220 человек получили различные травмы, из них 25 доставлены в реанимацию, сообщает Lenta.ru по информации Associated Press.

В настоящее время в провинции работают спасатели. По словам местных властей, завалы пока не разобраны, и под ними могут оставаться люди. Несколько сотен человек эвакуированы из городов и размещены во временных укрытиях. В сообщении отмечается, что опасности возникновения цунами в результате землетрясения не было.

В Индонезии регулярно случаются сильные землетрясения, так как она расположена в пределах так называемого Тихоокеанского огненного кольца. В этой области находится несколько сотен действующих вулканов. Самым разрушительным за последние годы стало землетрясение, произошедшее в провинции Ачех в 2004 году. Тогда в результате спровоцированного подземными толчками цунами погибли около 230 тысяч человек.