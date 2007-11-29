Кака решил стать протестантским священником

Лидер "Милана" и сборной Бразилии Рикардо Кака объявил о том, что после завершения спортивной карьеры он станет протестантским священником. По словам полузащитника, который в ближайшее время должен получить призы как лучший футболист мира и Европы, он собирается посвятить себя проповедям и глубокому изучению Библии.

"Это сложная работа. В наше время нелегко обратить внимание людей на те заповеди, что были написаны тысячи лет назад. Но именно в этом и состоит работа священника. Я намерен заняться изучением богословия и Библии, чтобы помочь нуждающимся постичь духовные истины", - сказал Кака в интервью итальянскому журналу GQ, пишет Лига.

Кака известен как глубоко верующий человек. После каждого гола в ворота соперников он поднимает руки вверх и благодарит бога. После финала Лиги Чемпионов сезона-2006/07 бразилец перед камерами поднял футболку "Милана", показав майку, на которой была надпись "Я принадлежу Иисусу".