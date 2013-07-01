Путин подписал законы о гей-пропаганде и оскорблении чувств верующих

Соответствующие документы были опубликованы на официальном портале правовой информации в России, сообщает РИА Новости.

Согласно первому из них, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Также нарушение может повлечь административное приостановление деятельности юрлиц на срок до 90 суток.

Более жестким будет наказание за такую пропаганду с применением СМИ или интернета. Штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юрлиц - миллион рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

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Второй документ вносит изменения в статью 148 Уголовного кодекса - об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. За публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, вводится наказание до трех лет лишения свободы. Также в виде наказания введены штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.

Если же деяние совершено с использованием служебного положения либо с применением или угрозой применения насилия, оно наказывается вплоть до одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.