Европарламент одобрил Хартию фундаментальных прав ЕС

Европарламент одобрил Хартию фундаментальных прав Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Европарламента. “За” проголосовали 534 депутата, “против” – 85, воздержались – 21.

Официальная церемония провозглашения Хартии состоится в Европарламенте 12 декабря.

Хартия фундаментальных прав является одним из базовых документов для нового Соглашения реформ, которое стало заменой Конституции ЕС и будет подписано 13 декабря в Лиссабоне.

Хартия определяет фундаментальные права человека в ЕС, такие как право на жизнь (включая запрет смертного наказания), право на целостность лица (включая запрет на селекцию людей и клонирование). Хартия запрещает пытки, рабство, принуждение к труду, торговлю людьми.

В сфере свобод документ устанавливает такие права, как право на свободу и безопасность, право на уважение к личной и семейной жизни, право на защиту персональных данных, право жениться и создавать семьи, право на свободу мнения и вероисповедания , право на свободу высказывания и информацию, право на свободу собраний, право на свободу науки и искусств, право на образование, право на выбор профессии и работы, право на ведение бизнеса, право на собственность, право на убежище, право на защиту в случае перемещения или экстрадиции.

В хартии провозглашается равенство всех перед законом, запрет дискриминации, равенство между мужчинами и женщинами, культурное, религиозное и языковое разнообразие. Документ признает права детей и лиц преклонных лет, права на интеграцию в обществу лиц с физическими или другими ограничениями. В хартии установлены права работников на получение информации, на протесты, на защиту в случае необоснованного освобождения и честные условия труда. Кроме того, установлены права на здравоохранение и защиту окружающей природной среды, определены гражданские права.

В Хартии определяется, что любой гражданин Европы в случае нарушения его прав может обратиться в Европейский Омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, новое Соглашение ЕС, подписание которого запланировано на 13 декабря в Лиссабоне, будет содержать перекрестные ссылки на Хартию фундаментальных прав.

Принятие Хартии, в частности, дает право гражданам ЕС обжаловать нарушению своих прав не только против национальных правительств, но и против европейских руководящих органов в Европейском суде в Люксембурге.

Великобритания в ходе переговоров о новом Соглашении ЕС добилась права не применять на своей территории положения Хартии фундаментальных прав. Новый премьер-министр Польши Дональд ТУСК также заявил о намерении получить такое право для своей страны.