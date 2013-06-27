СМИ: В протестах в Турции могли участвовать военные

Минувшей ночью в турецкой столице полиция вновь применила водометы и слезоточивый газ для разгона манифестантов.

Как передает ИТАР-ТАСС, акции не носят массовый характер, но проспект Дикмен, выходящий к центральным кварталам города, уже более недели остается главной "горячей точкой" города и всей страны.

Сегодня к утру коммунальные службы очистили проспект от баррикад и завалов, движение по нему восстановлено. Между тем ночью манифестанты уже по отработанной схеме перегородили проезжую часть подручными средствами и начали забрасывать полицейский транспорт и пешие отряды камнями. После попыток призвать протестующих к порядку полиция применила водометы и газ. Есть задержанные.

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На этом фоне в столичном парке Кугулу и в других городах Турции ночью продолжились форумы активистов. Численность участников протестов значительно снизилась, но люди начали глубоко обсуждать политические проблемы в мирном русле. Масштабы агитации и антиправительственной пропаганды в социальных сетях также снизились, однако не исчезли полностью. Активно обсуждаются темы "полицейской жестокости", "лжи властей" и попыток правительства контролировать социальные сети.

Кроме того, появилась неподтвержденная информация о том, что в протестах в стране участвовали и действующие военнослужащие. Министр национальной обороны Исмет Йилмаз в связи с этим попросил предоставить ему список этих лиц. "Отставные военные меня не интересуют, но если там были действующие, пусть мне дадут список. Надеюсь, таких инцидентов все же не было", - сказал он. Подтвержденное участие военнослужащих в протестах может всколыхнуть общественность, которая помнит, что армия уже не раз вмешивалась в политические процессы в республике.