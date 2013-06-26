Тысячи манифестантов снова вышли на улицы Стамбула

Об этом сообщает интернет-портал газеты Hurriyet Daily News.

Масштабные антиправительственные демонстрации, которые более трех недель не прекращаются по всей Турции, начались с митинга протеста против вырубки деревьев в парке Гези в центре Стамбула.

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В субботу несколько тысяч человек собрались на площади Таксим в Стамбуле, чтобы почтить память четырех человек, погибших во время недавних акций протеста. Как сообщает газета, во вторник вечером люди собрались на площади, чтобы выразить протест в связи с освобождением до суда полицейского, подозреваемого в убийстве манифестанта. Аналогичные акции прошли в ряде других городов по всей стране, - отмечает РИА Новости.

Сообщается, что во вторник демонстрация в Стамбуле прошла мирно, полиция предприняла усиленные меры для обеспечения порядка.