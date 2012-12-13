Япония подняла истребители из-за появления самолета КНР у спорных островов

"Это вызывает крайнее сожаление. Мы примем жесткие меры в связи с посягательством на суверенитет (Японии)", - заявил Фудзимура.

Как сообщает РИА Новости, самолет КНР зафиксировали патрульные корабли японской службы безопасности на море в 11.06 часов к югу от острова Уоцуридзима, входящего в состав Сенкаку. Министерство обороны страны подняло по тревоге истребители F-15.

Отношения Японии и Китая обострились после выкупа японским правительством 11 сентября у частного японского владельца трех из пяти островов архипелага, которые в Пекине считают исконно китайской территорией. Спор между КНР и Японией о принадлежности островов ведется с начала 1970-х годов. Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали. Китай настаивает на том, что острова были включены в состав китайской империи еще 600 лет назад, а на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Официальная позиция Японии заключается в том, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву, а требования Китая объясняет тем, что район богат природными ресурсами.