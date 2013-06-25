США нашли правовую основу для экстрадиции Сноудена из РФ

Как заявила официальный представитель Совета национальной безопасности США Кейтлин Хэйден, соответствующими правовыми основаниями являются отсутствие у Сноудена действующего паспорта, а также официальные обвинения в разглашении секретной информации, предъявленные ему в США.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Хэйден заявила, что до властей РФ была доведена просьба «незамедлительно» выслать Сноудена из страны. Она также напомнила о том, что в последнее время сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в сфере борьбы с преступностью проходило на высоком уровне, особенно после взрывов на Бостонском марафоне.