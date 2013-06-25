Российские альпинисты отказались от эвакуации с места теракта в Пакистане

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Федерации альпинизма России (ФАР) Алексея Овчинникова.

Трагедия произошла на горном курорте Фэйри-Мидоуз. Вначале сообщалось, что от 10 до 12 вооруженных человек в форме сотрудников правоохранительных органов вошли в отель, вывели десятерых туристов на улицу и расстреляли.

По теме: В зоне теракта в Пакистане не выходят на связь семь российских альпинистов

Затем посол Украины Владимир Лакомов сообщил РИА Новости, что трагедия произошла в палаточном лагере у подножья горы Нангапарбат, а не в отеле. Первая группа в составе восьми человек уже эвакуирована в Исламабад, а связь со второй была потеряна в воскресенье.

"Группа вышла на связь, которую мы потеряли. Но сейчас установили, что вторая группа состояла не из шести россиян, а из четырех: (Ольга) Суханова, (Виктория) Клименко, (Виктор) Бочкарев и (Игорь) Митрошенков, с ними еще прибалтка. Это теперь точная информация. С нами на связь вышла Суханова и сказала, что все в порядке, что они в населенном пункте Скарду и не будут эвакуироваться, а пойдут в базовый лагерь под Гашербрум. А Алексей Косяков, который отказался эвакуироваться с первой группой, двигается к ним, но еще не добрался", - сказал Овчинников по телефону.

"Посольство наше в Пакистане проинформировано и также с ними на связи находится", - добавил Овчинников.