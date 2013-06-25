В зоне теракта в Пакистане не выходят на связь семь российских альпинистов

Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник восемь российских альпинистов эвакуированы в Исламабад из района, где произошло нападение на международный лагерь альпинистов в Пакистане. Трагедия произошла на горном курорте Фэйри-Мидоуз.

"Шесть альпинистов второй группы не выходят на связь. Восемь человек из первой группы эвакуированы в Исламабад. Один человек из этой группы решил остаться в зоне теракта. С ним связи тоже нет", - заявил по телефону агентству "Р-Спорт" исполнительный директор Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников.

По теме: Возвращение украинских альпинистов из Пакистана задерживается из-за снаряжения

Ранее сообщалось о 13 российских альпинистах, находившихся вблизи места нападения боевиков. "Сейчас, по нашим подсчетам, 15 россиян находились в том районе, где произошел теракт, - отметил собеседник агентства. - Из них восемь эвакуированы в Исламабад, один остался, а с шестью нет связи. Но мы написали на все спутники эсэмэски и надеемся, что они как-то откликнутся".

Нападение боевиков на международный лагерь альпинистов произошла в воскресенье около 00.30 по местному времени (23.30 мск субботы) на горном курорте Fairy Meadows в регионе Гилгит-Балтистан, который контролирует Пакистан. В результате нападения были убиты 10 туристов, их личности установлены, россиян среди них нет.