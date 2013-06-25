НАТО и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве

В то же время эксперты отмечают, что подписанный документ не предоставляет Колумбии статуса партнера НАТО. Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявлял, что его страна подпишет с Североатлантическим альянсом соглашение о сотрудничестве "с дальнейшим прицелом" на вхождение в эту организацию, что вызвало критику со стороны некоторых других латиноамериканских государств, сообщают РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

"Колумбия не является и не будет являться частью Альянса", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны южноамериканской страны Хуан Карлос Пинсон.

По словам Пинсона, для Колумбии интересен определенный опыт НАТО, однако и его страна готова поделиться с членами Альянса своим опытом в борьбе с наркоторговлей, террористическими группировками и преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами.

Министр заметил, что Богота стремится к укреплению связей с Европейским союзом и НАТО в части совместного осуществления инициатив, направленных на обеспечение стабильности и международной безопасности.