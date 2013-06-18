Силы НАТО в Афганистане передали контроль над безопасностью властям

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Полномочия по обеспечению безопасности в 95 округах были переданы в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовали генсек НАТО Андерс фог Расмуссен и президент Афганистана Хамид Карзай.

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Торжественное мероприятие было омрачено взрывом в Кабуле. В результате теракта, направленного против депутата Мохаммада Мохакика, погибли три человека, 30 получили ранения. Сам Мохакик не пострадал.

В настоящее время численность иностранного воинского контингента в Афганистане составляет около 100 тысяч человек. Вывод основной части войск международной коалиции из страны запланирован на конец 2014 года. Как ранее заявлял Расмуссен, после 2014 года НАТО приступит в Афганистане к осуществлению миссии "Решительная поддержка", которая займется подготовкой и оказанием помощи афганским силам безопасности, не проводя боевых операций.