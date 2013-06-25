Иеромонаху Илии огласили приговор за смертельное ДТП

Как сообщает РАПСИ, Семин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ. Прокурор в ходе прений попросила суд назначить Семину наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет, защита обвиняемого попросила для него два года колонии-поселения.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски, постановив взыскать с Семина в пользу вдов погибших по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Всего иски удовлетворены на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

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Напомним, авария произошла 15 августа 2012 года поздно вечером на Кутузовском проспекте у дома 30. Водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen Павел Семин сбил трех рабочих и врезался в стоявшую за ограждением "Газель". Затем машина Семина, изменив траекторию, задела следовавший в попутном направлении автомобиль Skoda. От удара обе иномарки опрокинулись. В результате ДТП двое рабочих скончались на месте, еще один госпитализирован.

Из показаний одного из свидетелей, оглашенных судом, следует, что обвиняемого после аварии вытащили из машины подошедшие люди. Водитель, со слов свидетеля, был в сознании, стоял на ногах, но было очевидно, что он неадекватен, чувствовался сильный запах алкоголя.

Однако сам Семин уверял, что после столкновения с другой иномаркой не помнит, что было дальше, сообщает радиостанция Эхо Москвы.

После суда иеромонах Илия сказал журналистам, что удовлетворён решением суда. Потерпевшие же по делу буду обжаловать приговор.