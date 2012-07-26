На Закарпатье пьяный священник совершил две аварии

Как сообщили УНИАН в УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области, оба ДТП произошли 25 июля под вечер на автодороге Киев - Чоп.

Управляя автомобилем Daewoo Nexia, священник из Мукачево допустил столкновение с автомобилем КІА. После совершения ДТП он даже не остановился, чтобы выяснить, не нужна помощь ли пассажирам и водителю КІА.

Уже через несколько минут священник допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter.

После обоих ДТП нарушителя забрала скорая медицинская помощь. «При определении состояния алкогольного опьянения показатель алкотестера составил 1,84 промилле при допустимой законодательством норме 0,2 промилле», - информируют в УГАИ.