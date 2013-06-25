Экс-главе МВД Грузии выдвинули обвинения в связи с делом об убийстве

Речь идет о том, что Мерабишвили якобы содействовал сокрытию причастности работников МВД к убийству сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, пишут Новости Грузии.

"Иванэ Мерабишвили 24 июня было предъявлено обвинение по части 2 статьи 332 УК Грузии (злоупотребление лицами, занимающими государственно-политические должности, служебными полномочиями, — лишение свободы до 5 лет - ред.)", - заявили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, задержанному 21 мая Мерабишвили уже предъявлены обвинения по трем эпизодам - создание фиктивных рабочих мест для сторонников пропрезидентской партии, присвоение чужого имущества и растрата средств МВД Грузии, а также превышение служебных полномочий, в связи с делом о разгоне акции оппозиции 26 мая 2011 года.

Известно, что Сандро Гиргвлиани 28 января 2006 года вместе со своим другом Леваном Бухаидзе посетил кафе в центре Тбилиси. Там находились бывшие высокопоставленные чиновники МВД и жена Мерабишвили, с которыми у Гиргвлиани завязалась ссора. В тот же день его тело было обнаружено в поселке Окрокана с признаками насильственной смерти.

По делу об убийстве Гиргвлиани были осуждены бывшие сотрудники департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которым суд вскоре сократил строки, а президент страны простил им половину срока и они вышли из тюрьмы уже в ноябре 2008 года.

По теме: Премьер Грузии пообещал уйти из политики вслед за Саакашвили

Грузинская оппозиция (нынешняя власть - ред.), известные правозащитные и общественные организации страны не раз заявляли о неэффективном расследовании убийства Гиргвлиани, утверждая, что следствие умышленно скрыло возможную связь с делом высокопоставленных представителей МВД.