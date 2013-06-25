Эмир Катара отрекся от власти
08:26, 25 июня 2013Мир
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Эмир Катара, выступая по ТВ, объявил, что отрекся от власти в пользу наследного принца.
Хамад бен Халифа Аль Тани отрекся от престола
Эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани отрекся от власти в пользу наследного принца - своего сына - 33-летнего шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом он сообщил, выступая на ТВ, - передает РИА Новости.
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Новый эмир в среду и четверг будет принимать подданных страны, которые смогут присягнуть ему на верность.
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