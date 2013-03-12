У Украины теперь есть свое посольство в Катаре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня посол Украины в Государстве Катар Евгений Микитенко провел встречу с заместителем министра иностранных дел Катара Али аль-Гаджри, во время которой катарский правительственный чиновник приветствовал открытие украинского посольства в городе Доха, подчеркнув, что этот шаг будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Стороны детально рассмотрели план обмена визитами официальных делегаций на протяжении текущего года, шаги по расширению договорно-правовой базы, совместные мероприятия по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Государством Катар (13 апреля).

Также были обсуждены некоторые аспекты текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович назначил Е.Микитенко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Государстве Катар 28 декабря 2012 года.