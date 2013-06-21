В Никарагуа в авиакатастрофе погибли глава генштаба и 9 руководителей ВВС
09:25, 21 июня 2013Мир
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Начальник генерального штаба ВВС Никарагуа полковник Мануэль Лопес и девять высокопоставленных военнослужащих погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей накануне неподалеку от столицы страны Манагуа.
Ми-17 летел в районе города Куатро-Палос / Фото: topwar.ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мексиканские СМИ.
Вертолет российского производства Ми-17 летел в районе города Куатро-Палос и по неизвестным причинам рухнул на землю. По предварительным данным, вертолет загорелся в воздухе и взорвался.
Власти сообщают, что в числе погибших находятся также руководитель службы контрразведки ВВС полковник Честер Варгас, начальник службы противовоздушной обороны страны Альдо Эррера, ряд других высокопоставленных лиц.
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СМИ отмечают, что погибшие военные стояли у истоков создания вооруженных сил Никарагуа после победы революции в 1979 году.
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