В России разбился вертолет: на борту было 9 человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, на борту находились девять человек: три члена экипажа, врио руководителя областного главка полковник Станислав Омельянчик, четыре спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда, главный специалист одного из отделов ГУМЧС», – сказал собеседник.

Ми-8 авиакомпании «Ангара», участвовавший в мониторинге паводков, пропал в понедельник днем, через некоторое время его обломки нашли в 7 километрах от населенного пункта Преображенка. О судьбе бывших на борту людей пока официально ничего не известно.

Как сообщил ранее представитель правоохранительных органов региона, на борту вертолета находилось несколько тонн взрывчатки, которая предназначалась для рыхления льда на северных реках.

Врио руководителя ГУМЧС по Иркутской области Омельянчик стал после того, как его начальник, самый богатый служащий МЧС России генерал-майор Вячеслав Эглит, лишился должности. О подписании соответствующего указа стало известно в конце апреля. Эглит в 2012 году получил самый большой доход среди служащих МЧС – почти 11,9 миллиона рублей с учетом проданного имущества.

Как говорится на сайте главка, Омельянчику 48 лет, в пожарной охране он служит с 1982 года, с января 2005 года был первым замначальника ГУМЧС по Бурятии, а первым замглавы ГУМЧС по Иркутской области стал в декабре того же года.