МИД Украины рекомендует не участвовать в акциях протеста в Турции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

“На данное время мы продолжает рекомендовать гражданам Украины не принимать непосредственного участия в акциях протеста и избегать мест избыточного скопления людей во избежание каких-либо нежелательных ситуаций”, - сказал Зварич.

Ссылаясь на информацию генерального консульства в Стамбуле, Зварич сообщил, что во всех городах, где проходят митинги и акции протеста, без сбоя работает вся необходимая инфраструктура. Вне местам проведения массовых акций и столкновений демонстрантов с полицией обстановка спокойная, угрозы для граждан Украины нет.

Как сообщал УНИАН, демонстрации и митинги в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции начались после того, как полиция 31 мая жестко разогнала демонстрацию защитников стамбульского парка Гези.

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Выступления местных жителей и экологов переросли в манифестации против премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана и "ползучей исламизации" страны, которую, как считают протестующие, проводит правящая партия.

По официальным данным, не менее 4 человек погибли и около 5 тысяч были ранены во время акций протеста.

Площадь Таксим и парк Гези, где проходили демонстрации против политики правительства, были полностью зачищены от протестующих.