Турецкая полиция провела ночные облавы на участников акций протеста

Полиция врывалась в квартиры подозреваемых, а также обыскала редакцию марксистской газеты и информационного агентства, названия которых в сообщении не уточняются. Большинство задержанных также связаны с различными движениями левого толка, сообщает Lenta.ru.

Как отмечает агентство Reuters, в понедельник, 17 мая, протесты в Стамбуле приняли новую форму. Теперь они проходят в том числе и в виде демонстрации, участники которой просто молча стоят на площади.

Первую такую акцию организовал вечером 17 мая местный житель, устроивший одиночный пикет на площади Таксим. Он молча простоял на одном месте восемь часов. Уже ночью, когда на площадь выдвинулась полиция, к нему присоединились еще около 300 человек. Были задержаны десять участников акции, отказавшиеся освободить полиции проход на площадь.

Новость об акции на площади Таксим быстро распространилась по социальным сетям. Новая форма протеста уже нашла немало последователей. Агентство отмечает, что эти молчаливые протесты резко контрастируют с событиями последних выходных, когда были зафиксированы чуть ли не самые ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией за все время беспорядков.

Во вторник, 18 июня, стало известно, что министр юстиции страны Cадуллах Эргин отказался приехать на встречу с представителями Европарламента и Еврокомиссии. По словам пресс-секретаря министерства, поездки в Брюссель в графике главы ведомства нет. В свою очередь Евросоюз отказался от планов отправить в Турцию свою делегацию.

Ранее премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на критику со стороны ЕС, заявил на митинге своих сторонников, что Европарламент должен «знать свое место». По его мнению, зарубежные политические структуры не имеют права вмешиваться во внутренние дела страны. Эрдоган обвинил в организации протестов оппозиционные политические силы и предупредил, что может ввести в города армию, если сил полиции для наведения порядка не хватит.

Массовые акции протеста продолжаются в Турции с начала июня. Они начались с протеста против вырубки парка Гези в центре Стамбула. После жестокого разгона демонстрации полицией экологические лозунги сменились политическими, а протесты перекинулись на всю страну. Полиция регулярно разгоняет демонстрантов при помощи водометов и слезоточивого газа. Число погибших в столкновениях оценивается в пять человек, еще несколько тысяч пострадали.