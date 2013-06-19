В правительстве России подозревают, что Обама либо врет, либо лукавит

Воспринимать всерьез заявление США о сокращении стратегического ядерного потенциала нельзя, это не стыкуется с наращиванием потенциала ядерного перехвата, заявил вице-премьер РФ, председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду Обама заявил, что США хотят провести переговоры с Россией о сокращении на треть ядерных потенциалов и добиваться сокращения американских и российских тактических вооружений в Европе.

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"Как мы вообще можем серьезно воспринимать тезис о сокращении стратегических ядерных потенциалов, когда США наращивает потенциал перехватов этого стратегического ядерного потенциала?", - сказал Рогозин журналистам.

"Гонка наступательных вооружений тянет за собой гонку оборонительных вооружений, а гонка оборонительных вооружений - гонку наступательных вооружений. Не понимать этого - значит либо врать просто откровенно, блефовать, лукавить, либо демонстрировать свой глубокий непрофессионализм", - заявил он.

По словам Рогозина, сейчас ПРО США и НАТО не способно всерьез блокировать российский ядерный потенциал. "Однако что будет завтра? Если мы будем безоглядно разоружаться, как это делалось уже в горбачевское время, когда были подписаны подлейшие договоры, ограничивающие нас в разработке современных систем вооружения, прежде всего в тех системах, которые составляли основу нашего стратегического потенциала. Сегодня нам что, предлагают делать то же самое и при этом сохраняют свои планы по развитию ПРО, - эти вещи явно не стыкуются", - сказал Рогозин.

"Очевидно, что высшее политическое руководство России не может воспринимать эти заверения всерьез, поэтому для нас, безусловно, конечно, важнейшим остается ресурс дипломатии политических переговоров, где мы требуем юридические гарантии ненаправленности ПРО США против РФ", - сказал он.