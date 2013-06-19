Обама произнес историческую речь у Бранденбургских ворот (фото)

После саммита G8 президент США посетил столицу Германии и произнес публичную речь там, где когда-то провозгласил свое знаменитое выступление президент Джон Кеннеди.

Однако Кеннеди выступал с западной стороны Бранденбургских ворот, поскольку восточная часть тогда была отделена от свободной Германии Берлинской стеной. Обама же символически выступал лицом к Востоку.

В своей речи Обама сосредоточил внимание на главных проблемах мировой политики и экономики.

Американский президент пообещал найти выход из сложных военно-политических конфликтов, которые разгорелись в мире. Обама заявил, что продолжит переговоры с Владимиром Путиным по сокращению ядерных арсеналов.

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Также президент США пообещал, что процедура закрытия печально известной американской тюрьмы Гуантанамо дойдет до своего логического завершения.

Обратил Обама внимание и на проблемы экономического отставания части мира, отметив, что развитые страны должны не просто предоставлять отсталым финансовую помощь, но должны стимулировать развитие их экономик и производства.

Это уже второй визит Обамы в Германию. Впервые тогда еще кандидат в президенты США Обама посетил Берлин в 2008 году.