Генпрокурор Беларуси: «Вой» по тем, кому вынесен смертный приговор, неоправдан

«Вой» по тем, кому вынесен смертный приговор, неоправдан, считает генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси генпрокурор заявил: «Они воют за человека, который загубил ни в чем не повинных людей. Вой начался, а что делать с человеком, который отрезал голову жертве, положил ее в сумку и возил ее с собой? Что делать с человеком, который нанес жертве 122 ножевых ранения?».

Конюк считает неправильным, когда «защищают и пиарят преступников».

«Дошло до того, что пишут, что мы выносим смертные приговоры, чтобы у нас было больше козырных карт в игре с Европой», - сказал он.

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Как сообщалось, Евросоюз и Совет Европы неоднократно призывали власти Беларуси объявить мораторий на смертную казнь в качестве 1-го шага к ее полной отмене.

Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще применяется смертная казнь. Всего, по данным международной организации Amnesty International, с 1991 года в Беларуси было казнено около 400 человек.

В 1998-2010 годах белорусские суды вынесли 102 смертных приговора. К пожизненному заключению были приговорены 143 человека. 156 осужденным на смертную казнь это наказание в порядке помилования было заменено на пожизненное заключение

С начала 2013 года в Беларуси вынесено три смертных приговора.