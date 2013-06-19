Генпрокурор Беларуси: «Вой» по тем, кому вынесен смертный приговор, неоправдан
Генпрокурор Беларуси считает неоправданным «вой» по тем, кому вынесен смертный приговор.
«Вой» по тем, кому вынесен смертный приговор, неоправдан, считает генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси генпрокурор заявил: «Они воют за человека, который загубил ни в чем не повинных людей. Вой начался, а что делать с человеком, который отрезал голову жертве, положил ее в сумку и возил ее с собой? Что делать с человеком, который нанес жертве 122 ножевых ранения?».
Конюк считает неправильным, когда «защищают и пиарят преступников».
«Дошло до того, что пишут, что мы выносим смертные приговоры, чтобы у нас было больше козырных карт в игре с Европой», - сказал он.
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Как сообщалось, Евросоюз и Совет Европы неоднократно призывали власти Беларуси объявить мораторий на смертную казнь в качестве 1-го шага к ее полной отмене.
Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще применяется смертная казнь. Всего, по данным международной организации Amnesty International, с 1991 года в Беларуси было казнено около 400 человек.
В 1998-2010 годах белорусские суды вынесли 102 смертных приговора. К пожизненному заключению были приговорены 143 человека. 156 осужденным на смертную казнь это наказание в порядке помилования было заменено на пожизненное заключение
С начала 2013 года в Беларуси вынесено три смертных приговора.