Докладчики ПАСЕ обеспокоены очередной смертной казнью в Беларуси

Об этом говорится в их заявлении, текст которого передан УНИАН.

"Беларусь - единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. Мы призываем компетентные органы избегать совершения таких шагов, которые отделяют от семьи европейских наций, как это жестокое и негуманное наказание, реликт с другой эры", - отмечается в заявлении.

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Шустер подчеркнула, что Совет Европы сможет восстановить свой диалог с Беларусью только после того, как Минск введет мораторий на смертную казнь. При этом она напомнила, что в Конституции страны смертная казнь признана, как временная мера.

"Нет юридических препятствий, которые помешали Президенту Александру Лукашенко или парламенту относительно введения моратория на казни", - заявила она.

Херкель, в свою очередь, напомнил, что Политический комитет ПАСЕ решил пригласить двух депутатов белорусского парламента в Страсбург 27 июня, и отметил, что во время этой встречи вопрос смертной казни также будет обсуждаться.