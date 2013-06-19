Китайского чиновника казнили за изнасилование 11 детей
12:34, 19 июня 2013Мир
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Бывший заместитель начальника канцелярии комитета Компартии Китая города Юнчэн (провинция Хэнань) казнен за изнасилование 11 несовершеннолетних девочек.
Мужчина изнасиловал 11 девочек / Фото: daokedao.ru
Чиновник горкома партии Ли Синьгун был арестован в мае 2012 года по обвинению в совершении насильственных и непристойных действий в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.
Следствием было установлено, что со второй половины 2011 года Ли Синьгун изнасиловал 11 девочек. Ли Синьгун признался в совершенных преступлениях.
После рассмотрения получившего широкий общественный резонанс дела экс-чиновника суд города Шаньцю приговорил его к смертной казни. Ли Синьгун подал апелляцию, но суды более высоких инстанций вплоть до Верховного суда КНР оставили приговор без изменения. 18 июня приговор был приведен в исполнение.
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