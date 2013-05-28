"Дарницкому маньяку" дали 9 лет

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Дарницкого района города Киева насильником и разбойником оказался 27-летний уроженец Одесской области, который женат и имеет несовершеннолетнюю дочь. В Киев он приезжал в гости к теще.

Установлено, что в ноябре прошлого года жертвами злоумышленника стали две молодые женщины. Мужчина сначала выслеживал их, а затем, дождавшись удачного момента, подходил со спины и, угрожая ножом, силой затягивал в лесополосу.

Сейчас преступника признали виновным по ч.2 ст. 187 УК Украины «Разбой», ч. 2 ст.152 УК Украины «Изнасилование», ч.2 ст.153 УК Украины «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом».

При вынесении приговора суд поддержал позицию прокуратуры Дарницкого района по степени наказания злоумышленнику, который, кстати, уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, и приговорил его к 9 годам лишения свободы.