Московские казаки создадут собственную службу такси

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на «Известия», об этом сообщил муниципальный депутат района Марьино и первый заместитель атамана районного казачьего общества «Юго-Восток» Евгений Меньшиков.

Автомобили казачьего такси будут выглядеть в соответствии со стандартами — желтые Renault Logan с шашечками на крыше. Для узнаваемости на машинах разместят герб казачьего объединения и надпись «Казачье такси». Все такси будут оснащены системой навигации.

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Водители будут одеты в традиционную синюю форму с лампасами. Они должны будут иметь стаж не менее 5 лет, не лихачить на дороге и вежливо обращаться с клиентами. При этом помимо основной функции на водителей-казаков возложат и дополнительную — заметив на улице правонарушение, таксисты будут докладывать об этом по рации в полицию или казачий патруль.

По словам Меньшикова, казаки для начала планируют вложить в предприятие 5 миллионов рублей на приобретение в лизинг 10 автомобилей. Вложенные деньги они надеются окупить за два года. Кроме того, Меньшиков выразил надежду на получение субсидии в рамках программы поддержки таксомоторных компаний.

В Москве уже действует ряд специализированных такси, в том числе православное и мусульманское, детское и женское, а также такси для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.