В России зарегистрирована Казачья партия

Партию возглавляет вице-губернатор Ростовской области Сергей Бондарев. Исполнительным комитетом руководит генерал-майор в отставке, директор института казачества при Московском государственном университете технологий и управления Александр Смирнов.

В программе партии говорится, что она будет бороться за соблюдение казачьих традиций и образа жизни. Кроме того, казаки собираются улучшить взаимодействие с органами власти и добиться поддержки россиян.

Учредительный съезд партии прошел в Подмосковье в 2012 году. Полпред президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, который возглавляет Совет при президенте РФ по делам казачества, заявлял, что партия создавалась «снизу». Представители каких казачьих организаций и войск вошли в партию, не сообщалось, замечает Лента.ру.