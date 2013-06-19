В Индии жертвами оползней и наводнения стали 130 человек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о 80 погибших. Среди жертв - пятеро военных, участвовавших в спасательных операциях. Пропавшими без вести числятся сотни человек, в том числе 45 полицейских. Наибольшее число жертв - 102 человека - зафиксировано в Уттаракханде.

В этом году сезон дождей в северной Индии, в том числе в столице, начался значительно раньше, чем обычно. Ливни стали причиной оползней, наводнений, сильнее всего пострадали Уттаракханд и Химачал-Прадеш. Дожди вызвали разлив Ганга и ряда его притоков. Разрушены сотни домов, мосты. Тысячи паломников не смогли попасть в священные для индусов храмы Уттаракханда, в настоящее время власти размещают людей в зданиях местных школ и колледжей.

По теме: В Индии обрушился многоэтажный жилой дом

ВВС Индии используют около 20 вертолетов, в частности, новые Ми-17В-5 российского производства, для эвакуации людей, которые из-за стихии оказались фактически заблокированными на крышах домов или на размытых дорогах. С вертолетов людям передают одеяла, медикаменты, еду. В спасательных операциях участвуют около пяти тысяч военных. Ожидается, что в среду премьер-министр Манмохан Сингх и глава правящей коалиции Соня Ганди посетят Уттаракханд.

Власти Дели, опасаясь разлива протекающей в городе реки Ямуна, эвакуировали около 15 тысяч человек, живущих непосредственно на ее берегах. По данным NDTV, уровень воды в Ганге и притоках во вторник стал снижаться.