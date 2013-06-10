В Индии обрушился многоэтажный жилой дом

Власти опасаются, что часть жильцов оказалась погребена под завалами. Число пострадавших не называется, сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

В последние два дня в Мумбаи и окрестности идет сильнейший тропический ливень, который уже привел к локальным наводнениям в 84 микрорайонах города. За это время было зафиксировано 11 обрушений жилых домов, большая часть из которых являлась одноэтажными строениями из ветхих и вторичных материалов, и жертв в результате происшествий не было.

Одной из причин массового обрушения домов могло стать плохое состояние канализации и дренажа в крупнейшем городе Южной Азии. В Мумбаи до сих пор не удается завершить постройку водоотливной установки Britannia, где оператор установил барьеры в системе дренажа. Результатом стали повторяющиеся наводнения в трех районах города.

Катастрофа произошла спустя два месяца после крушения семиэтажного здания на окраине Мумбаи, под завалами которого погибли 74 человека. В результате проведенного расследование были арестованы двое строителей и еще семь человек, чьи действия могли вызвать коллапс.