Эксперты разработали восемь сценариев интеграции с Таможенным союзом

Как передает собственный корреспондент УНИАН, к таким выводам пришла межведомственная экспертная группа под руководством правительственного уполномоченного Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна.

«Что касается ВВП, разногласия по минимальным и максимальным прогнозам составляет от 1,8 до 2,2% роста ВВП в первый год. В следующие годы значение эффекта будет уменьшаться, но все равно останется позитивным и будет составлять не менее 1,5–1,7% прироста ВВП ежегодно», - сказал Мунтиян.

По его словам, экспертная группа разработала восемь сценариев математически-экономических оценок на краткосрочный (1-3 года) и среднесрочный (5-7 лет) периоды. В соответствии с этим анализом, экономическая интеграция Украины со странами Таможенного союза, ЕЭП и ЕС является целесообразной.

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По его словам, это связано с тем, что это самый крупный рынок для украинских товаров, структура экспорта в эти страны самая лучшая (товары с самой большой добавленной стоимостью), а также самые большие инвестиции с этого рынка.

«Мы пришли к выводу, что самое большое количество инвестиций в Украину идет именно из России, в том числе и через оффшоры (Кипр и другие страны). Только РФ с 1992 года завела 18 млрд дол., хотя официально есть цифра 3,8 млрд», - сказал Мунтиян.

По его словам, это еще раз подтверждает привлекательность Украины для иностранных инвесторов.

Он сообщил, что все оценки делались, исходя из тех преференций, которые были согласованы на высоком уровне, а также из существующих гарантий и компенсаций для Украины со стороны стран ТС.